Федерер с окуражително послание към хората в Майорка

Носителят на рекордните 20 титли от “Големия шлем” Роджър Федерер изрази подкрепата си към пострадалите от наводненията в Майорка, където сред включилите се да помагат доброволци е и испанската тенис суперзвезда Рафаел Надал. Федерер сподели в клип в Twitter, че е готов да помогне с каквото може. Швейцарецът определи постъпката на Надал като “супер вдъхновяваща” и добави, че се надява скоро да има възможност да отиде в Майорка.

“You have our support.”@rogerfederer offers his condolences to those affected for the recent events in Majorca. pic.twitter.com/Rg1iIsjUuZ