Барселона може да загуби Юмтити до края на годината

Защитникът Самюел Юмтити може да претърпи операция на коляното, която ще го извади от игра до края на годината, съобщават испански медии. Бранителят на Барселона страда от травма, която не се лекува по очавания начин и това може да наложи хирургическа намеса.

Френският национал не е играл от 26-и септември насам, когато получи контузия по време на загубата с 1:2 срещу Леганес. Тогава от Барселона обявиха, че той има болки в коляното на левия крак.

