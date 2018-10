Мениджърът на Хабиб: Треньорът на Конър започна да се подиграва с религията ни

Отборите на Конър Макгрегър и Хабиб Нурмагомедов са в люта вражда от месеци насам. Повечето фенове мислеха, че тази неприязън ще остане в миналото след битката в октагона по време на UFC 229.Шести октомври, обаче, донесе още повече негативни емоции, след като Нурмагомедов завърши противника си и атакува извън клетката съотборника на Конър – Дилън Денис.Сега мениджърът на Хабиб – Али Абделазис използва социалните мрежи, за да припомни размяна на думи между Хабиб и треньорът на Конър - Джон Кавана от 2016 година.

Известен ММА журналист пише, че Нурмагомедов е отправил покана към Рафаел Дос Аньос за двубой през септември, октомври или ноември. Журналистът обяснява, че през лятото дагестанският боец няма как да се бие заради мюсюлманския празник Рамазан. На това треньорът на Конър отвръща с:



"Иисус обича нокаутите, но Мохамед не е бил фен на летния ММА? Избирайте своята религия внимателно, млади бойци!”

Khabib sends a message to RDA: let's do it in Sept, Oct or Nov. Again, summer is out for him due to Ramadan. — Ariel Helwani (@arielhelwani) 17 април 2016 г.

@TeamKhabib @arielhelwani why not? We should be allowed, without threat of violence, have fun with all aspects of life #onelove — Coach Kavanagh (@John_Kavanagh) 19 април 2016 г.

Хабиб Нурмагомедов се вкючва в разговора като заплашва Кавана и му забранява да се шегува с религията му: „Не можеш да се шегуваш с религията, внимавай!”Джон Кавана обяснява, че с изключение на това да заплашваш някого с насилие, можеш да кажеш каквото пожелаеш в цивилизования свят и пожелава на дагестанския боец всичко най-добро: „Защо да не се шегувам? Всички имаме право да говорим, без заплахи за насилие. Успех във всички аспекти на живота.”

Нурмагомедов, обаче, не смекчава тона:

„Не мисля така. Надявам се никога да не смесваш религията и шегите. Бъди сериозен!”

@John_Kavanagh @arielhelwani I don't think so, and I hope you will never mix religion and joke, be serious. — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) 19 април 2016 г.

От тази кратка словесна размяна всеки може да направи интересни изводи относно различията в разбирането за света на двете страни. Тук се включва и мениджърът на Хабиб – Али Абделазис:

„Това е доказателство, че неговият треньор е кучка и започна да се подиграва с религията ни. Сега иска да се прави на скромен. В Америка всички са еднакви кучки.”