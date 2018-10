Бойни спортове Нурмагомедов: Треньор на Макгрегър ме нарече “мюсюлманска твар” по време на боя 11 октомври 2018 | 13:03 - Обновена 0 0 0 0 8

Битката бе спечелена от Нурмагомедов след задушаване в 4-ия рунд.

Руският боец от смесените бойни изкуства и шампион на UFC в лека категория Хабиб Нурмагомедов коментира инцидента, който предизвика след победата му над ирландеца Конор Макгрегър в Лас Вегас.Битката бе спечелена от Нурмагомедов след задушаване в 4-ия рунд. @@@

“Какво крещеше треньорът на Макгрегър (Дилън Денис ) по време на боя? Тогава аз дори самия себе си не чувах, толкова бе шумно. по изражението на лицето му всичко разбрах. И по-рано също го чувах. И това, което после писаха медии, се потвърди напълно, това което си мислех. Там стояха журналисти, те чуха всичко чуха и написаха. Крещеше, че съм “мюсюлманска твар” и все такива. Не искам да ги повтарям. Невъзможно е”, заяви Хабиб Нурмагомедов в интервю за

View this post on Instagram #khabibvsdanis #ufc229 A post shared by Kevin Johnson (@kevinjohnson1179) on Oct 6, 2018 at 11:03pm PDT

Припомняме, че след края на двубоя си срещу Конър Макгрегър Хабиб символично прескочи заграждението на октагона и предизвика масов мой в залата и непосредствено и в клетката. Сега сериозна санкция и глоба очаква от боецът от Дагестан.





