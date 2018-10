Собственикът на Лийдс иска да създава нова Висша лига, парите не му стигали

Собственикът на Лийдс Юнайтед Андрей Радрицани предложи да се създаде ново второ ниво на футбола в Англия, за да се увеличат финансовите постъпления в клубовете извън Висшата лига.

Радрицани заяви по време на конференция в Лондон, че сегашният механизъм за разпределение на приходите от ТВ-права за Чемпиъншип, актуалното второ ниво в Англия, не осигурява достатъчно пари за отборите, които се борят и влизат във Висшата лига, за да се задържат там.

"Това наистина не е устойчив механизъм, за да се остане стабилно във Висшата лига. Малкото пари, които се генерират от ТВ-права са такива, защото се разпределят между 72 клуба. И може би този начин на организиране трябва да се преразгледа, заяви собственикът на Лийдс Юнайтед на конференцията Leaders Sport Business.

