България завърши с разгром над Азербайджан на Мондиал 2018 (видео + снимки)

Here comes the Boom! Bulgaria's #2 Nasya Dimitrova swings over to the right for the big spike down the sideline, with no chance for an Azerbaijan return! #FIVBWomensWCH #volleyball #volleyballWCHs @BVF_Volleyball pic.twitter.com/wuToELAuJL — Volleyball World (@FIVBVolleyball) October 11, 2018

Bulgaria withstands a huge Azerbaijan comeback, wins the 2nd set 25-20 to take a 2-0 match lead! #FIVBWomensWCH



Match Centre has live stats, photos & more: https://t.co/PZXmQiHFj5 #volleyball #volleyballWCHs @BVF_Volleyball pic.twitter.com/vB6NoXf3NY — Volleyball World (@FIVBVolleyball) October 11, 2018

A super spike by Azerbaijan's #8 Yelyzaveta Samadova down the left side! That started a 12-3 run that got Azerbaijan back in the 2nd set against Bulgaria! #FIVBWomensWCH #volleyball #volleyballWCHs @azevolleyfed pic.twitter.com/rmldWWh5O3 — Volleyball World (@FIVBVolleyball) October 11, 2018

Волейболистките от националния отбор на България завършиха с победа участието си на Световното първенство в Япония. Момичетата на селекционера Иван Петков разгромиха Азербайджан с 3:0 (25:19, 25:20, 25:20) в последния си мач от Група F от втората фаза на шампионата, игран рано тази сутрин пред едва по-малко от 200 зрители в зала "Осака Мунисипал Сентрал Джимнезиъм".Така българските "лъвици" приключиха на 6-о място в групата с 4 победи, 5 загуби и 11 точки. България може да остане на това място, ако по-късно днес Турция победи Тайланд. По този начин България ще раздели 11/12-о място в крайното класиране на Мондиал 2018, което ще бъде крачка напред в сравнение с преди 4 години, а в противен случай ще остане 7-а в Група F и ще раздели 13/14-о място на първенството. Азербайджан пък остана на последното място в групата с едва 2 победи, 7 загуби и 6 точки, като ще завърши на 15/16-о място в крайното класиране на шампионата на планетата.Българските момичета изглеждаха напълно концентрирани и решителни в първия гейм на срещата, който спечелиха без проблеми с 25:19 след много силна игра на капитанката Христина Русева, която направи 6 точки, включително и два аса. "Лъвиците" продължиха с отличната си игра и във втората част, като бързо поведоха с 8:2 и 14:4. Последваха силни минути за Азербайджан, които успяха да стопят изоставането си до 18:17 благодарение на звездата си Полина Рахимова подкрепена от разпределителката Кристина Ягубова и влязлата като резерва Елисавета Самадова. Все пак, в решителните моменти българките показаха по-голям характер и желание за победа и спечелиха гейма с 25:20. След колебливото и несигурно начало на третия гейм България успя да дръпне с 16:14 с помощта на Нася Димитрова и Христина Русева. Полина Рахимова се опитваше да държи под напрежение българското посрещане, но България задържа преднината си и спечели с 25:20 и 3:0.Най-полезни за българския тим бяха Мирослава Паскова (3 блока, 3 аса и 39% ефективност в атака), капитанката Христина Русева (3 блока, 1 ас и 67% ефективност в атака) и Нася Димитрова (2 аса и 53% ефективност в атака) съответно с 13, 12 и 11 точки за победата. За азерките звездата на отбора Полина Рахимова се отчете с 16 точки.Лора Китипова 7, Мирослава Паскова 13, Гергана Димитрова 8, Мария Каракашева 4, Нася Димитрова 11, Христина Русева 12 - Жана Тодорова-либероКристина Ягубова 3, Полина Рахимова 16, Наталия Мамадова 6, Одина Алиева 7, Олена Хасанова 7, Айнур Иманова 2 - Юлия Каримова-либеро (Шафагат Алишанова, Елисавета Самадова 5, Айшан Абдулазимова, Анастасия Гурбанова 2, Яна Азимова, Баяз Алиева-либеро)