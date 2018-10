Провален допинг тест на път да коства титлата на Били Джо Саундърс

Спортната комисия на щата Масачусетс е отказала боксов лиценз на шампиона в средна категория Били Джо Саундърс и по този начин опропастява предстоящия дългоочакван дуел с Деметриус Андраде на 20 октомври - основното събитие на галавечерта, организирана от “Мачрум” в “TD Garden” в Бостън.

Причината е провален допинг тест, като намереното забранено вещество е оксиолфрин. Това означава, че WBO най-вероятно ще отнеме пояса на Саундърс, за когото това трябваше да бъде четвърта защита срещу официалния претендент на организацията.

Billy Joe Saunders has been refused a licence to defend his WBO middleweight title.



Full story: https://t.co/x7AgwOu44Y pic.twitter.com/7rlySDQ8hd