Играчът, който Хюстън отказа да даде за Бътлър

“Горските вълци” са излезли с конкретно предложение към колегите си от щата Тексас - офертата е била Джими Бътлър да поеме към родния си град, а в обратна посока да заминат Ерик Гордън и Пи Джей Тъкър. “Ракетите” обаче са били категорични, че няма начин да се разделят с Тъкър и на практика той е недосегаем в бъдещи преговори.

Wolves are demanding Eric Gordon and P.J. Tucker in a Jimmy Butler trade with the Rockets, but Houston refuses to trade Tucker, Via ESPN. — Hoop Central (@TheHoopCentral) October 10, 2018

33-годишният баскетболист подписа с Хюстън преди началото на миналия сезон и веднага се превърна във важен за системата на Майк Д’Антъни състезател. Тъкър е много полезен в защита, но също така дава необходимото и в нападение. Той игра във всичките 82 мача от редовния сезон, в които имаше умерен принос от 6.1 точки, 5.6 борби, 1.0 отнети топки и 0.9 асистенции при 37.1% успеваемост от тройката.

Jimmy Butler update:



According to a league source, The Wolves contacted the Rockets again Tuesday morning, after their failed deal with Miami this past weekend. Minnesota was still adamant on receiving Eric Gordon and PJ Tucker, but Houston will not put Tucker on the table. — Stefano Fusaro (@FusaroESPN) October 10, 2018

