Бойни спортове Нейт Диас отпадна от UFC 230, реди се за двубой с Хабиб 10 октомври 2018 | 18:29 0 0 0 0 0 Една от звездите в лека категория на UFC Нейт Диас също се нареди на опашката за съперник на на шампиона Хабиб Нурмагомедов, който вече има 27 победи в 27 мача, след като победи със събмишън Конър Макгрегър в най-грандиозното събитие в историята на UFC. Диас е пожелал да се бие с Хабиб, “когато той е готов”, информира специалистът по ММА в ESPN Ариел Хелуани. When @arielhelwani asked Nate Diaz what's next after Dustin Poirier is out of #UFC230...



pic.twitter.com/oGVbrr11wP — UFC on BT Sport (@btsportufc) October 10, 2018 По-рано стана ясно пък че пропада завръщането на Диас на UFC 230 пропада, защото Дъстин Поарие е получил контузия и двубоят им отпадна от картата за 4 ноември. Диас обаче трудно би получил шанс да се изправи срещу хегемона в дивизията, защото преди него “на опашката” са Тони Фъргюсън и именно Поарие, като не е изключен реванш между граплинг-машината от Русия и Конър Макгрегър. Иначе може да се каже, че Диас и Хабиб имат вражда помежду си, защото преди години участваха в масово меле на едно от събитията на веригата World Series of Fighting.

Още по темата

0 0 0 0 0 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 764

1