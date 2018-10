Федерер се измъчи, но се пребори с шампиона от Токио в Шанхай

Носителят на 20 титли от “Големия шлем” Роджър Федерер постигна трудна и драматична победа над един от играчите в най-добра форма в момента Даниил Медведев с 6:4, 4:6, 6:4 за 1 час и 54 минути, с което се класира на осминафиналите на тенис турнира от сериите “Мастърс” в Шанхай.

Shaky start. Perfect finish.@rogerfederer starts #RolexSHMasters campaign with a win over an in-form Medvedev 6-4 4-6 6-4. pic.twitter.com/T8ca8t2mqF