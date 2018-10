Тенис Джокович може да влезе в историята и с прогреса до №1 10 октомври 2018 | 16:00 - Обновена 0 0 0 0 3 Носителят на 14 титли от “Големия шлем” Новак Джокович може да влезе в историята за пореден път, ако успее да направи невероятното завръщане на върха в световната ранглиста до края на 2018 година. Това може да се случи още в Шанхай, макар за целта Ноле да трябва да спечели 32-ра “Мастърс” титла в изключителната си кариера. Както е известно, Джокович е фаворит да завърши годината на върха, защото няма точки за защитаване, а пък Рафаел Надал поради контузия загуби 1100 точки от турнирите в Пекин и Шанхай. With love from Shanghai



@DjokerNole pic.twitter.com/c3GtkW2MCG — Tennis TV (@TennisTV) October 9, 2018 При положение че Джокера наистина завърши 2018-а като номер 1, то той ще влезе в историята като човекът с най-голям скок до върха. На 21 май сърбинът бе 22-ри в ранглистата, което бе най-ниското му класиране от 2 октомври 2006-а насам, когато също бе 22-ри, но и едва 19-годишен. Досегашният най-голям скок в рамките на един сезон е на Андре Агаси от 1999-а, когато той е 14-и на 3 май, а впоследствие стига до върха. Също така ако Джокович стигне 1-вата позиция в края на ноември, то той би бил лидерът за край на година с най-лош старт в историята. Сърбинът имаше трудности на корта в началото на 2018-а и бе записал 5 победи и 5 загуби (впоследствие 6-6) в първите си 10 мача. Най-слабото начало на сезон за завършил като номер 1 играч е от 2000-ата на Густаво Куертен - 6-4. .@DjokerNole is looking to smash 4 6 years of ATP Rankings history with his surge towards the year-end No. 1 #ATP Ranking.



Learn More https://t.co/rYtALPZNsJ pic.twitter.com/FdM04biRe3 — ATP World Tour (@ATPWorldTour) October 9, 2018 Друг невероятен факт е, че Джокович може да стане първият тенисист, който завършва сезона като номер 1, без да е печелил титла преди “Уимбълдън”. През 1982 година Джон Макенроу спечели само един трофей преди турнирите на трева и засега той е водач по този показател.

