Тенис Плишкова на крачка от място в Шампионата на WTA 10 октомври 2018 | 15:39 0 0 0 0 0 Водачката в схемата Каролина Плишкова (Чехия) и четвъртата поставена Арина Сабаленка (Беларус) се класираха за четвъртфиналите на турнира по тенис в китайския град Тянцзин с награден фонд 750 хиляди долара. Плишкова разгроми Полина Херцог (Словения) с 6:1, 6:2 за 50 минути. Чехкинята трябва да достигне до полуфиналите на турнира, за да си гарантира участие на Шампионата на WTA в Сингапур от 21 октомври. Следващата съперничка на Плишкова ще бъде победителката от мача между Барбора Крейчикова (Чехия) и Кейти Боултър (Великобритания). Karolina Pliskova and Aryna Sabalenka—both attempting to qualify for the WTA Finals—reach the Tianjin Open quarterfinals in straight sets: https://t.co/Wf50BoZJaR pic.twitter.com/7nNNBE4Qlp — TENNIS.com (@Tennis) October 10, 2018

Номер 4 Арина Салабенка елиминира Магда Линете (Полша) с 6:1, 6:3 за 73 минути. 20-годишната Сабаленка трябва да спечели титлата, за да запази някакви шансове за дебют на Шампионата на WTA. 5 women are chasing the final 3 spots @WTAFinalsSG with just 2 weeks to go.



Can Svitolina or Pliskova make their Singapore return?



Will Stephens, Bertens, or Sabalenka make their debuts?



It’s going to be a photo finish.



Qualification Scenarios: https://t.co/J6brB20uGi pic.twitter.com/6ocdz2kv9E — WTA Insider (@WTA_insider) October 9, 2018 Номер 5 Су-Вей Сие (Тайван) също достигна до четвъртфиналите след успех над руската квалификантка Вероника Кудерметова с 6:2, 2:6, 6:2 за 99 минути. Шестата в схемата Петра Мартич (Хърватия) победи представителката на домакините Фанчжоу Лю с 1:6, 6:0, 6:1.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 125

1