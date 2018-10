Ембийд се реши на важен ход

НБА

Една от младите звезди на Филаделфия се реши на ключов ход и избра с коя компания за спортна екипировка да подпише договор, твърди Yahoo Sports. Според тяхната информация Джоел Ембийд е взел решение да се обвърже дългосрочно с Under Armour, a за това е натежала възможността той да има свой собствен модел кецове.



Досега Ембийд играеше предимно с кецове на Adidas. Присъединяването на Джоел към семейството на Under Armour означава, че в портфолиото на компанията ще има и друга голяма звезда от НБА освен Стеф Къри. Именно гардът на Голдън Стейт Уориърс е основното баскетболно лице на UA.



Камерунецът вече загатна за предстоящата сделка и по време на предсезонното турне на Сиксърс в Китай игра точно с кецове на Under Armour. По време на една от скорошните си срещи с медиите той заяви, че иска да счупи наложения мит, че високите играчи не могат да продават маратонки.