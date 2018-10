Халоуей - Ортега е гвоздеят на UFC 231

Шампионът в категория "перо" на UFC Макс Халоуей ще проведе защита на пояса си срещу Брайън Ортега в основното събитие от единственото pay-per-view зрелище на територията на Канада от най-популярната ММА верига.

Това ще се случи на 9 декември (българско време) на дългоочакваното издание UFC 231 в зала “Скотиабанк” в Торонто. Малко след тази новина от UFC обявиха официално и основното събитие за UFC 230 на 4 ноември - Даниел Кормие ще защитава титлата си в тежка категория срещу нокаутьора Дерик Люис.

Както е известно, Халоуей и Ортега трябваше да излязат на октагона един срещу друг на UFC 226, но здравословни проблеми на шампиона попречиха на битката да се проведе в традиционната годишна Международна бойна седмица на UFC.

Откакто загуби от Конър Макгрегър през 2013 година, Халоуей записа дванадесет поредни победи и ще се опита да защити титлата си срещу Ортега, който пък има статистика от 14 победи и 1 равенство, а през март спечели срещу бившия шампион в лека категория Франки Едгар.

Still to come this year in UFC:



Dustin Poirier vs Nate Diaz

Luke Rockhold vs Chris Weidman II

Derek Brunson vs Israel Adesanya

Donald Cerrone vs Mike Perry

Francis Ngannou vs Curtis Blaydes II

Cris Cyborg vs Amanda Nunes

Max Holloway vs Brian Ortega



