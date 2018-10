Ливърпул и Ман Юнайтед може да влязат в битка за играч на Арсенал

Ливърпул и Манчестър Юнайтед са основните кандидати за подписа на Аарън Рамзи от Арсенал, съобщава "Лондон Ивнинг Стандарт". Уелсецът ще остане без договор след края на настоящия сезон и от 1-и януари нататък ще има правото да преговаря с други клубове. Според други информации уелския полузащитник ще е сред приоритетите на големия враг на "артилеристите" в северен Лондон - Тотнъм.

[@TEAMtalk] now understands Tottenham Hotspur are plotting a ‘Sol Campbell revenge’ with a free transfer swoop on Arsenal for Welsh midfielder Aaron Ramsey.



Reports in Italy now claim that Spurs are plotting what would be a shock move for the attacking midfielder.#THFC #COYS pic.twitter.com/gtzJV7qt8U