Рокетс надминаха себе си с 66 тройки (видео)

Тексасци поставиха рекорд на 17 декември 2016 година, когато при победата със 122:100 над Ню Орлиънс стреляха от дистанция цели 61 пъти.



При триумфа си над китайците през изминалата нощ обаче играчите на Майк Д’Антъни показаха, че могат да стрелят и още повече, като това се изрази в общо 66 опитани тройки за 48 игрови минути. Рокетс завършиха срещата с 42.4% успеваемост зад дъгата, успявайки при 28 от шутовете си. 17 от вкараните тройки дойдоха преди почивката.

The @HoustonRockets drill 28 triples at home vs. Shanghai! #NBAPreseason pic.twitter.com/UWeFOaxICX — NBA (@NBA) October 10, 2018

Отличникът се казваше Джеймс Хардън. Звездата на “ракетите” наниза 9/14 от тройката за 31 минути игра и вкара 37 точки, които комбинира с 9 асистенции, 3 отнети топки и 5 борби. Пи Джей Тъкър добави 6/11 от тройката, а останалите замесени бяха Гари Кларк (4/6), Крис Пол (3/8), Джерълд Грийн (3/10), Винсънт Едуардс (2/6), Джеймс Енис (1/4), както и Бруно Кабокло (0/4) и Брандън Сампсън (0/3).

Jimmer Fredette scored 41 points on 40 shots tonight. His NBA highs in points and shot attempts were 24 and 15. pic.twitter.com/S0jDuIVVRz — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) October 10, 2018

