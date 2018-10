Тенис Зверев спря серията на Басилашвили, Дел Потро и Андерсън също напред 10 октомври 2018 | 13:19 0 0 0 0 0 Германецът Александър Зверев се класира за третия кръг на турнира по тенис на твърди кортове от сериите "Мастърс" с награден фонд 7 милиона долара. Поставеният под номер 4 Зверев стартира в надпреварата с успех над грузинеца Николоз Басилашвили със 7:5, 6:4 и сложи край на серия от шест поредни победи на съперника, който взе титлата в Пекин през миналата седмица. След равностойно начало и 5:5 германецът взе пет от следващите шест гейма по пътя си към успеха. Solid start for Sascha



Takes out an in-form Basilashvili 7-5 6-4 to reach 3R in Shanghai.#RolexSHMasters pic.twitter.com/Gdo2Ib154F — Tennis TV (@TennisTV) October 10, 2018 В третия кръг той ще срещне Алекс Дьо Мино (Австралия), който се справи с френския квалификант Беноа Пер с 6:4, 6:3. Зверев се нуждае от класиране на полуфиналите, за да си гарантира място във финалния турнира на АТР в Лондон през ноември, за който квоти вече си осигуриха Рафаел Надал (Испания), Роджър Федерер (Швейцария), Новак Джокович (Сърбия) и Хуан Мартин Дел Потро (Аржентина). When you celebrate so hard it terrifies the ballkids #RolexSHMasters pic.twitter.com/eryoazYgYD — Tennis TV (@TennisTV) October 10, 2018 Финалистът от 2013 година и трети в схемата Дел Потро също стартира с победа след 7:5, 7:6(7) над французина Ришар Гаске. Аржентинецът навакса пасив от 3:5 гейма в първия сет, а във втората част отрази четири сетбола в тайбрека, в който стигна до обрат от 2:6 точки. В третия кръг Дел Потро ще срещне номер 13 Борна Чорич (Хърватия).



The No.2 ranking on the line, @delpotrojuan battles to defeat Gasquet 7-5 7-6(7) to reach 3R. #RolexSHMasters pic.twitter.com/K36QwYBKmI — Tennis TV (@TennisTV) October 10, 2018 Номер 7 Кевин Андерсън (Южна АФрика) наниза 14 аса и елиминира квалификанта Михаил Кукушкин (Казахстан) с 6:3, 6:2. В третия кръг той ще играе срещу десетия в схемата Стефанос Циципас (Гърция), който отстрани руснака Карен Хачанов с 6:4, 7:6(8), след като навакса пасив от 2:4 гейма в първия сет, а в тайбрека на втората част отрази три сетбола на съперника.

