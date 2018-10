Испания 0:5 срещу Барса? Моу знае как да вдигне Реал на крака 10 октомври 2018 | 13:13 - Обновена 0 0 0 0 1



“В съблекалнята беше пълен хаос - върна се Дудек назад в интервю за AS. - Някои от нас плачеха, други се караха помежду си, а трети бяха свели погледи надолу. Тогава влезе Моуриньо. Той знаеше колко са зле нещата, но ни погледна и заяви: “Знам, че ви боли. Може би за повечето от вас това е най-тежката загуба в кариерата. В същото време в Барса се радват все едно спечелиха титлата. Това обаче беше само една победа на тяхната сметка. Има още много до края. Утре ви пускам в почивка, но не си стойте вкъщи. Излезе навън със семействата си, вижте се с приятели, разходете се из града. Нека хората да видят, че можете да преодолеете това. Хората сигурно ще говорят за значението на това поражение, но вие не се крийте. Трябва да демонстрирате, че имате топки. След тази загуба трябва да продължим да се борим за титлата.”



“И наистина: много по-бързо от очакваното се надигнахме след този разговор - продължи Дудек. - Тогава за първи път в кариерата си осъзнах колко важна е психологията в спорта и какъв отличен психолог е Жозе Моуриньо.”

Pep wins - 9

Jose wins- 4



Pep goals - 30

Jose goals - 19



Biggest win - Barcelona 5-0 Real Madrid (2010)



A one sided rivalry? pic.twitter.com/uUmJ799ojb — TeamFA (@TeamFA) April 7, 2018

