Бойни спортове Класика от тежката категория е основното събитие на UFC 230 10 октомври 2018 | 13:13 0 0 0 0 5 Класически сблъсък от тежка категория ще бъде основното събитие на UFC 230 на 3 ноември в “Медисън Скуеър Гардън”. Шампионът Даниел Кормие (21-1) ще проведе защита на титлата си срещу Дерик Люис (21-5), който получава този голям шанс след впечатляващата победа с нокаут в последните 11 секунди срещу Александър Волков на UFC 229 миналата седмица. NYC, we have your MAIN EVENT!



The HW strap is on the line as @DC_MMA faces off against @TheBeast_UFC at #UFC230. pic.twitter.com/Ltvka3j4H6 — UFC (@ufc) October 9, 2018 Както е известно, Кормие, който е шампион и в лека-тежка категория, през юли стана едва вторият боец в историята на UFC с пояси в две дивизии (първият е Конър Макгрегър - лека и перо), когато нокаутира Стипе Миочич в първия рунд. Кормие има 14 победи в 14 мача в тежка категория и това ще бъде първата му защита на пояса в тази дивизия, като противникът му е повече от внушителен - девет победи в последните десет мача, както и нокаути срещу Франсис Нгану, Травис Браун, Шамил Абдурахимов, Рой Нелсън и гореспоменатия Волков. A lot can change in 4 months ..#UFC230 pic.twitter.com/JLp5mga68c — UFC (@ufc) October 9, 2018

Още по темата

0 0 0 0 5 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 1598 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1