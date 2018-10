Ясен е първият съперник на Рони О'Съливан в English Open

Суперзвездата на снукъра Рони О’Съливан ще започне следващата седмица защитата на титлата си в Откритото първенство на Англия - първи турнир от четирите във веригата “Домашни нации”. Неговият първи съперник вече е ясен и това е един от най-бързо играещите майстори на щеката Курт Мафлин. След това във втори кръг Ракетата може да се изправи срещу Скот Доналдсон или Алън Тейлър, а после го очаква някого измежду Джими Уайт, Хаотян Лю, Матю Стивънс и Зифан Шън.

Мачът на О’Съливан с Мафлин ще се проведе в първия ден на турнира 15 октомври от (не преди) 15:00 часа българско време. Миналата година той срази Кайрън Уилсън с 9:2 във финала, като в целия турнир поддържаше извънземната успеваемост от 98% при атакуващите удари. Това е първото събитие от ранкинг системата този сезон с участието на Гения от Чигуел, който иначе спечели Шанхай Мастърс миналия месец.

Световният шампион Марк Уилямс пък ще се изправи срещу Доминик Дейл в същата сесия, а във вечерната световният номер 1 Марк Селби ще играе със Сандерсон Лам. На 16 октомври кампанията си в град Кроули започва Джон Хигинс, чийто противник е Юан Ли, а Джъд Тръмп излиза на масата с Робин Хул.

