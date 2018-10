Зверев изплаши дете, подаващо топките в Шанхай (видео)

Световният номер 5 и носител на три “Мастърс” титли Александър Зверев изплаши момче, подаващо топките на тенис турнира от най-високата категория на АТР в Шанхай. Германецът имаше тежък мач с един от играчите в най-добра форма в момента Николоз Басилашвили и спечели със 7:5, 6:4, за да се класира на осминафиналите в китайския метрополитен град.

When you celebrate so hard it terrifies the ballkids #RolexSHMasters pic.twitter.com/eryoazYgYD