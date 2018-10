Откраднаха трофея на "Тур дьо Франс"

Трофеят, спечелен от Герайнт Томас в най-престижното колоездачно състезание "Тур дьо Франс" тази година, бе откраднат по време на колоездачно шоу в Бирмингам, съобщиха британските медии. Купата бе показвана на различни места във Великобритания заедно с други значими трофеи, спечелени от отбора на Скай, за който се състезава Томас.

Geraint Thomas appeals for return of Tour de France trophy after it was STOLEN https://t.co/xcdCzKiO2f pic.twitter.com/c1G1hlicnX