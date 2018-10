Клоп бил цел №1 на Реал след напускането на Зидан

Според Mundo Deportivo обаче не италианецът и аржентинецът са били на първите места в списъка на Флорентино Перес, а голямата цел е бил Юрген Клоп. Причината за това е атрактивният футбол, който практикуват отборите, водени от германеца. Самият Клоп обаче категорично е заявил, че е напълно отдаден на работата си в Ливърпул, което е принудило Перес да се обърне към Лопетеги, който в крайна сметка бе назначен на горещия пост.

