Волейбол България - Тайланд 1:0! Следете мача ТУК! 10 октомври 2018 | 07:50 - Обновена 0 0 0 0 0

Bulgaria @BVF_Volleyball & Thailand @thaivolley_tva are up next in Osaka, and their #FIVBWomensWCH Pool F match starts in 20 minutes!



Preview the match: https://t.co/kIi6D3imgw #volleyball #volleyballWCHs pic.twitter.com/FLgpibVUfk — Volleyball World (@FIVBVolleyball) October 10, 2018

Двубоят ще бъде даван на живо по MAX Sport 2.



Началото на първия гейм по-добре за българките, които бързо поведоха с 3:0 след атака и ас на капитанката Христина Русева и контра от краче на Нася Димитрова. Тайланд успя да изравни при 4:4 след атака на Уилаван Апиняпонг и ас на Татдао Нуекджанг. Техническата пауза пък дойде при 8:6 за България след блокада на Русева и успешна контра на Мария Каракашева. Нов блок на Русева и контра от втора линия на Гергана Димитрова - 10:6 и прекъсване за треньора на Тайланд Данай Сривашамайтакул. Тайландките намалиха до 12:11 след блокада и контра на Малика Кантонг, но българските "лъвици" веднага си върнаха преднината и даже я увеличиха до 16:11 след силни изяви на Мирослава Паскова и Нася Димитрова. Разликата нарасна до 21:12 след нови две силни атаки на Гери Димитрова и блок на разпределителката Лора Китипова. България без проблеми взе гейма с 25:18 след блок-аут на Каракашева.

Great saves by both Bulgaria & Thailand in this rally! But it's #1 Gergana Dimitrova with the big spike to finish! Bulgaria goes on to win the 1st 25-18! #FIVBWomensWCH



Follow at Match Centre: https://t.co/6KBy9VA65Z #volleyball #volleyballWCHs @BVF_Volleyball pic.twitter.com/FO6wb1tdQL — Volleyball World (@FIVBVolleyball) October 10, 2018

БЪЛГАРИЯ - ТАЙЛАНД 1:0 (25:18, 16:14)

БЪЛГАРИЯ: Лора Китипова, Мирослава Паскова, Гергана Димитрова, Мария Каракашева, Нася Димитрова, Христина Русева - Жана Тодорова-либеро

Старши треньор: ИВАН ПЕТКОВ

ТАЙЛАНД: Малика Кантонг, Татдао Нуекджанг, Нуурсара Томком, Плеумджит Тинкаоу, Уилаван Апиняпонг, Онума Ситирак - Пиянут Панной-либеро

