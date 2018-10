Италиански национал преподписа с Удинезе

Последните дни са много щастливи за нападателя на Удинезе Кевин Лазаня. Първо Роберто Манчини го повика в състава на Италия на мястото на контузения Симоне Дзадза, а снощи голаджията подписа нов договор с "фриуланите".



"Изключително щастлив съм. Със сигурност винаги ще помня този ден. Повиквателната за националния тим е награда за добрата ми работа в Удине", заяви Лазаня пред официалния сайт на Удинезе.

Siamo davvero felici e orgogliosi per la prima convocazione in @Vivo_Azzurro del nostro Kevin #Lasagna

Congratulazioni Kevin e in bocca al lupo#ForzaUdinese #Azzurri #NazionaleItaliana #VivoAzzurro #AleUdin pic.twitter.com/XtgGE8l8OY