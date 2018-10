Раниери също е вариант за Монако

Клаудио Раниери може да застане начело на Монако, който се представя трагично от началото на сезона и е в зоната на изпадащите. Италианският специалист е един от фаворитите за поста, заедно с Тиери Анри, твърди Sky Sports. Повече яснота ще има утре, когато се очаква настоящият насатвник на тима Леонардо Жардим да бъде уволнен.

Раниери беше начело на “монегаските” между 2012 и 2014 година, като в първия си сезон върна отбора в Лига 1, а във втория го класира на 2-о място, след Пари Сен Жермен.

Thierry Henry and Claudio Ranieri have been linked with the role of Monaco manager with the French club reportedly poised to sack Leonardo Jardim, according to reports. pic.twitter.com/6Y0lDiMSv3