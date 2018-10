Тенис Чилич се срина и в Шанхай, пропиля два мачбола 09 октомври 2018 | 18:45 0 0 0 0 0 Марин Чилич отпадна във втория кръг на турнира по тенис от сериите "Мастърс" в Шанхай с награден фонд 7 милиона долара. Шестият в света и пети в схемата на турнира хърватин загуби от чилиеца Николас Хари с 6:2, 6:7(6), 5:7. So many surpises in Shanghai!



Nicolas #Jarry upsets Marin Cilic 2-6 7-6 7-5 in the 2nd round #ShanghaiMasters pic.twitter.com/U4rUDnZ3VA — We Are Tennis (@WeAreTennis) October 9, 2018 Чилич започна отлично и с лекота спечели първия сет с 6:2. Вторият също се развиваше в полза на хърватина и той имаше мачбол при 5:4, а след това и в тайбрека, но ги пропиля и Хари изравни след 8:6 в тайбрека. В третия решителен сет Чилич сервираше за спечелване на мача при 5:4, но допусна пробив и след това загуби с 5:7. Хърватинът отпада в ранна фаза за втора поредна седмица, след като преди това отстъпи още в първия кръг на турнира в Токио. Biggest career win for @NicoJarry, taking out former semi-finalist Cilic 2-6 7-6(6) 7-5.



What a moment for the young Chilean!#RolexSHMasters pic.twitter.com/4fCW9KmPXq — Tennis TV (@TennisTV) October 9, 2018

