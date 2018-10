Африка най-сетне ще организира Олимпиада

Африка най-сетне ще организира голямо спортно събитие, след като Сенегал бе избран за домакин на Младежката Олимпиада през 2022 година по време на 133-ия конгрес на МОК в Буенос Айрес. Президентът на страната Маки Сал обяви решението на МОК за историческо.

It's time for Africa! Dakar, Senegal elected as Host City for the 2022 Summer Youth Olympic Games. #Dakar2022 @YouthOlympics pic.twitter.com/njwswoUs5f — Olympics (@Olympics) October 8, 2018

"Сенегал е първата африканска страна, която ще организира олимпийска надпревара", каза Маки Сал. Състезанията ще се проведат основно в столицата Дакар, а кандидатурата на Сенегал спечели в конкуренцията на Ботсвана, Нигерия и Тунис.

Бюджетът на Игрите в Сенегал е около 150 милиона долара.

Сенегал ще приеме четвъртото издание на Младежката Олимпиада. В момента се провежда третото в Буенос Айрес, а преди това домакини бяха Сингапур и Нянцзин в Китай.