Буфон не мисли за отказване от футбола

“През последните години научих, че ще е грешка да си поставя дата кога да се откажа. На 32 смятах, че ще играя до 35. След това, заради обстоятелства, продължих да играя. После си казах, че ще спря на 38. Но на 38 реших да спря на 40. Животът направи така, че все още играя. Мога да се откажа след 6 месеца, година или 10. Не искам да питам, не искам да знам.

Въпреки че е на 40 години, вратарят на Пари Сен Жермен Джанлуиджи Буфон все още не знае кога ще прекрати футболната си кариера.

Gianluigi Buffon explains why he stayed with #Juventus in the wake of the #Calciopoli scandal - “to say to the fans: ‘in difficult moments, I’ll be there’.” https://t.co/dR4TvKsL2w pic.twitter.com/I8c7bKSOQ4

Сигурен съм, че емоциите и животът, който имах, дори в съблекалнята, не са нещо, което мога да намеря другаде. Не съм убеден, че нормален играч би изживял този живот по начина, по който аз го направих. Трябва да приемеш, че животът има различни фази, и никога да не се изненадваш. Така че знам, че един ден това ще стане, и няма да се изненадам. Но знам също, че всичко ще е напълно различно”, заяви Буфон в интервю за “Екип”.

