UFC забрани на Макгрегър да се бие поне един месец

Конър Макгрегър (21-4) няма право да се бие в октагона в галавечер на UFC до 6 ноември тази година, стана ясно от традиционните медицински забрани след събитията от най-популярната ММА верига. За разлика от него, шампионът Хабиб Нурмагомедов (28-0) не фигурира в листа, което отново показва колко убедителна е била победата на руснака.

Разбира се, един месец принудително отсъствие поради медицински причини е съвсем протоколна дейност от страна на лекарския екип на UFC. Макгрегър дори е сред най-леко отървалите се бойци след UFC 229, тъй като подгряващите двубои - особено на Тони Фъргюсън с Антони Петис и на Дерик Люис с Александър Волков - бяха доста по-брутални и по-кървави.

We lost the match but won the battle.

The war goes on. pic.twitter.com/CRtPaGfOnn