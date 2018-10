Мечтан старт за Джокович в Шанхай

Трикратният шампион Новак Джокович (Сърбия) се класира за третия кръг на турнира по тенис от сериите "Мастърс" в Шанхай с награден фонд 7 милиона долара. Поставеният под номер 2 Джокович стартира с успех в основната схема с 6:3, 7:5 срещу французина Жереми Шарди, срещу когото вече има 12 поредни победи без дори загубен сет (28-0).

Impressive start from @DjokerNole in Shanghai



Tops Chardy in an entertaining finish 6-3 7-5.



Сърбинът не допусна пробив в мача, а на три пъти спечели подаването на съперника си, за да запише 14-а поредна победа в Тура. За място на четвъртфиналите Джокович ще срещне победителя от мача между 16-ия поставен Марко Чекинато (Италия) и Чонг Хьон (Република Корея).

Сърбинът ще измести Роджър Федерер от второто място в световната ранглиста, ако достигне до финала в Шанхай. Ако спечели 32-ра титла в сериите "Мастърс", той ще се доближи само на 35 точки от лидера в класацията на АТР Рафаел Надал (Испания).

През този сезон Джокович спечели Откритите първенства на Великобритания и на САЩ.

Грузинецът Николоз Басилашвили също продължи добрата си серия с успех в първия кръг с 6:2, 6:2 над Денис Шаповалов (Канада). Басилашвили записа шести пореден успех, след като през миналата седмица триумфира на турнира в Пекин. Във втория кръг той ще играе срещу номер 4 Александър Зверев (Германия).

Third top 10 win for @mattebden as he takes out Dominic Thiem 6-4 6-7(8) 7-6(4) to reach the third round!

Австралиецът Матю Ебдън изненада поставения под номер 6 Доминик Тийм (Австрия) и се класира за третия кръг след успех с 6:4, 6:7(8), 7:6(4). Френският квалификант Беноа Пер пък изненада в първия кръг номер 15 Пабло Кареньо Буста и го отстрани от надпреварата след 6:3, 6:4.