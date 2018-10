Бойни спортове Треньорът на Конър: Той крещи и иска само реванш! 09 октомври 2018 | 14:57 - Обновена 0 0 0 0 5 Треньорът на суперзвездата на ММА Конър Макгрегър - Джон Кавана - даде мнението си за злощастния мегасблъсък с Хабиб Нурмагомедов в UFC 229 за шампионския пояс в лека категория, който руснакът спечели безапелационно със събмишън в четвъртия рунд. Кавана потвърди, че Макгрегър мисли само и единствено за реванш и че това е единственото му желание в момента, макар самият треньор да осъзнава, че трудно след такава загуба ще се организира и промотира втори сблъсък. “Очевидно, съм много разочарован. Въпреки всичко, се насладих на битката, мисля, че беше страхотна. Знаех от доста време, че най-логичният следващ противник на Конър е Хабиб, говоря още няколко дни след двубоя с Мейуедър. Dana White says Conor McGregor already called him requesting an immediate rematch with Khabib Nurmagomedov (via @FirstTake)https://t.co/gf5FG60uHq pic.twitter.com/VUkYZzx0hb — Bleacher Report (@BleacherReport) October 8, 2018 Конър постоянно е в залата и тренира, но официално се подготвяхме за дуела с Хабиб десет седмици. Изненада ме само дясното кроше, което Нурмагомедов пласира във втория рунд, това беше отличен удар. Иначе другото - стилът за търсене на тейкдауни - не бе изненадващо и се готвехме за такова нещо. Знаех със сигурност, че Хабиб ще направи тейкдаун в първия рунд и затова задачата ни беше Конър да се измъкне от него, но без да изразходва много сили, защото точно това се случва с много други противници на Хабиб. Ако тейкдаунът е до оградата, Конър трябваше да се стреми да е седнал, а ако е на гърба си, да прави гард. За втория рунд, горе-долу, инструкциите бяха същите. Да нанесем колкото можем повече поражения, а при тейкдауните да се стремим да пестим сили. Знаехме, че Хабиб е майстор на това да връща хората на земята секунди след като са се измъкнали от тейкдауна. Очевидно тогава дойде онази дясна ръка, заради която рундът бе 10:8 за Хабиб, което беше по-зле от това, на което се надявахме. Last shout for this week's #FanDenial, as Conor McGregor fans try to make sense of his mauling at #UFC229... pic.twitter.com/MQP3Hv8bRg — Paddy Power (@paddypower) October 9, 2018 В третия рунд нещата се получиха по-добре и успявахме да го задържаме в средата на ринга и да се опазим от тейкдауни. Планът беше да го поизморим, да го забавим и да няма такава експлозивност в 3-ия, 4-ия и 5-ия рунд. Видяхме и в предишния му мач с Ал Якинта, че Хабиб не записа тейкдауни в третия рунд и затова бяхме доволни, че Конър спечели третия рунд. Може би някои хора се изненадаха от този факт, защото предварително се очакваше, че ако Конър победи, ще е с нокаут в първия рунд, а в по-късните моменти от мача Хабиб ще има предимство. В четвъртия рунд вече направихме грешка при тейкдауна, защото му позволихме да обработва лакътя и по този начин оставихме гърба незащитен, откъдето дойде и атаката за края”, обясни Кавана в предаването на най-известния специалист, коментатор и анализатор на ММА Джо Роугън. "I'll be back" - @TheNotoriousMMA #UFC229 pic.twitter.com/GH7lckJLqg — UFC Europe (@UFCEurope) October 9, 2018 “Лично аз бих желал Конър да си почине, преди да мислим за следващия двубой, но той не разсъжава така. Той постоянно крещи и иска само и единствено реванш. След такава загуба ми е ясно, че е трудно да искаш реванш, но това е и бизнес. Втората битка ще е огромна, нищо че ще е трудно да я продаваме, след като загубихме по този начин. Има оптимизъм от представянето в третия рунд, а като цяло си мисля, че основният ни проблем беше атаката, а не защитата. Може би бяхме излезли с нагласата да не загубим и се съсредоточихме прекалено много върху защитата, а поизоставихме атаката. Дори в третия рунд не се възползва от всички възможности за удари”, допълни Кавана.

Още по темата

0 0 0 0 5 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 8620 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1