Скаутите на Реал Мадрид гледат един от новите национали на Аржентина

Valez Sarsfield's Matias Vargas dubbed the 'Argentinean Eden Hazard’: "The Arsenal.” pic.twitter.com/hROHiCmj2Y — M•A•J (@Ultra_Suristic) October 4, 2018

Заради силните си изяви преди месец младокът заслужи и първата си повиквателна за мъжкия отбор на Аржентина за двубоя с Гватемала.



Договорът му с Велес е до лятото на 2020 г. Новият национал на Аржентина Матиас Варгас е в полезрението на Реал Мадрид , съобщава AS. От известно време насам 21-годишният футболист на Велес е наблюдаван от скаути на испанския клуб. За своя клуб той има 12 гола в 59 мача, като действа на крилото.Варгас вече заяви, че би се радвал на трансфер в Европа. Той дори призна, че е привърженик на Арсенал Заради силните си изяви преди месец младокът заслужи и първата си повиквателна за мъжкия отбор на Аржентина за двубоя с Гватемала.Договорът му с Велес е до лятото на 2020 г.

