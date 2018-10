Треньорски указания на Australian Open 2019?

След големия скандал със Серина Уилямс на финала на US Open и полемиката за т.нар. “коучинг” (треньорски указания по време на мач) организаторите на Australian Open обмислят вариант да позволят на треньорите да напътстват възпитаниците си и в Мелбърн.

Chief executive Craig Tiley said on Tuesday that Australian tennis' governing body wanted to see consistency in the way tennis handles the issue. https://t.co/Oc8vtO1PFc