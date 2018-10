Нурмагомедов е заплашен и от глоба, и от дисквалификация

Председателят на Атлетическата комисия на щата Невада Антъни Марнел коментира предстоящото заседание на организацията, която трябва да вземе решение за наказанието на Хабиб Нурмагомедов. Дагестанецът наруши правилата на UFC след грръмката си победа над Конър Макгрегър, като прескочи клетката и се сби с човек от антуража на съперника си.





Dana White: Khabib Nurmagomedov should get $250,000 fine, suspension up to six months https://t.co/9kY8x6EXce