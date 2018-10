Бащата на Джокович: Федерер е голям шампион, но малък човек

Бащата на Новак Джокович - Сърджан даде любопитно интервю пред сръбска телевизия. В него той говори по много теми, а освен всичко отново обяви, че според него Роджър Федерер демонстрира поведение на "малък човек" - негова позиция от много време насам. За първи път Сърджан е казвал подобно нещо по адрес на Федерер още през 2006-а. Тогава Федерер обвини Новак, че е преувеличил своя травма по време на мач за Купа "Дейвис". Тогава Швейцария печели срещу Сърбия с 4:1.

"Не вярвам в тези травми, сериозно. Не смятам, че има такова нещо," коментира при въпросната случка Федерер. "Тогава казах, че той е голям шампион, но малък човек. Сега мисля същото. Напоследък поведението му се промени и разбра грешката си. Сега дори даваше напътствия на Новак по време на Laver Cup," обясни Сърджан Джокович по TV Happy.

All eyes were on the @rogerfederer @DjokerNole double-up, but by the end of Match 4 #TeamWorld2018's @KAndersonATP & @JackSock were the talk of the town. #LaverCup pic.twitter.com/nnmDv4c1tw