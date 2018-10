Бойни спортове Конър се извини твърде късно (видео) 08 октомври 2018 | 20:03 - Обновена 0 0 0 0 3 Няколко часа след края на мегасблъсъка между Хабиб Нурмагомедов и Конър Макгрегър за титлата на UFC в средна категория на бял свят се появи още един крайно любопитен детайл около битката, за която ще се говори дълго време. В социалните мрежи се разпространи видео от края на третия рунд, от което личи как ирландецът изрича думите “само бизнес е”, а шампионът отвръща “предполагам” (според някои "хайде" - "let's go"). Фенове и специалисти приеха репликата на Макгрегър за закъсняло извинеие и обяснение за всичките обиди и прекрачването на границата на допустимия тон по време на изказванията в периода за реклама на гвоздея на UFC 229. UFC 229: McGregor apologized to Khabib mid fight Conor. "It's only business." #UFC229 pic.twitter.com/DY8lMFcNWp — Tomi the Man (@Tomi_TheMan) October 8, 2018 При положение че Хабиб бе толкова необуздан (нетипично за него) след победата стана ясно, че е таял около две години неприязънта си към Макгрегър и емоциите са ескалирали по грозен начин. Конър обаче явно прекалено късно е поднесъл обяснението/извинението си, а за разлика от предишните му съперници (например, Жозе Алдо), то Хабиб очевидно е канализирал омразата си не в безрасъдство на октагона, а в хъс за категорична победа. Conor: “It’s only business.”



Khabib: “Hey! Guess so.” pic.twitter.com/K4AVR375Q6 — Emre (@tersierme) October 8, 2018

