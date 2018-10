НБА Далас взе реванш от Фили, силен мач за Дончич 08 октомври 2018 | 18:56 0 0 0 0 0

The @dallasmavs win the final matchup of the 2018 #NBAChinaGames! pic.twitter.com/aCcPMFlRoj — NBA (@NBA) October 8, 2018

Лука Дончич изигра силен мач за тексасци и завърши като най-резултатен при победата. Словенският тийнейджър получи 26 игрови минути, започвайки като титулярен пойнт гард в петицата на Рик Карлайл и приключи с 15 точки, 5 асистенции, 4 борби и 4 грешки. Бившият играч на Реал (Мадрид) се отчете с 60% успеваемост от тройката - 3/5.

We're all tied up at 86-86 to end the third quarter! @sixers/@dallasmavs continues on @NBATV. #NBAChinaGames



Joel Embiid: 25 PTS, 5 REBS, 4 ASTS

Luka Doncic: 15 PTS, 4 REBS, 5 ASTS

RObert Covington: 18 PTS, 6 REBS, 6 STLS pic.twitter.com/xH2vIip6uS — NBA (@NBA) October 8, 2018

Джей Джей Бареа се включи добре от пейката с 14 точки, докато Денис Смит-младши и Дуайт Паул добавиха по 10 точки.

Ding Yanyuhang checks in for the @dallasmavs in Shenzhen!



They trail 100-97 with 5:24 remaining on @NBATV. #NBAChinaGames pic.twitter.com/cBQEyDG32v — NBA (@NBA) October 8, 2018

Далас надви Филаделфия и така взе реванш от този съперник за поражението в Шанхай преди дни. Маверикс спечелиха със 115:112 срещу Сиксърс, като срещата отново бе на китайска земя, но този път в друг град - Шенжен.

