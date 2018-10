Англия ФБР неочаквано попадна на семейството на Абрамович 08 октомври 2018 | 18:22 - Обновена 0 0 0 0 2



Това е било част от действията на ФБР срещу Дерипаска, за когото се знае, че е част от обкръжението на Владимир Путин. Той е обвинен в предумишлено убийство, пране на пари, подкуп и рекет. В тази връзка активите му са замразени.

"Washington has frozen Deripaska’s US-based assets, including massive mansions in Manhattan and Washington, DC."



I wonder how @KellyannePolls is taking the news, since they're next door neighbors and all.https://t.co/ACWkVXlqf1 — Jay McKenzie (@JamesFourM) October 8, 2018

Както е известно, Абрамович също си има проблеми, след като Великобритания отказа да поднови визата му и той беше принуден да напусне Острова.



Разследващите са установили още, че независимо че са разведени, шефът на Челси е прехвърлил на Жукова имоти на стойност 92 млн. долара.



