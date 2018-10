Ще има ли изненадващ шампион Испания този сезон?

Андалусийците са единственият тим с 5 победи до момента. По-интересното обаче е, че последния път, когато Севиля е начело в подреждането след 8-ия кръг, тимът става шампион през същия сезон. Това се случва доста отдавна - през сезон 1945/1946.

1 - Sevilla won the La Liga title the last time they were top of the table on MD8 of a season (1945/1946 season). Longing pic.twitter.com/0gysHYRrc1