От Ротердам се похвалиха с участието на Григор през 2019-а

Организаторите на тенис турнира от сериите АТР500 в Ротердам с удоволствие обявиха в социалните мрежи, че тазгодишният финалист Григор Димитров ще участва и в изданието през 2019-а.

Geweldig nieuws! @GrigorDimitrov, eerder dit jaar finalist in het ABN AMRO World Tennis Tournament, keert in 2019 terug in Rotterdam Ahoy! #aawtt #atpworldtour #abnamro #tennis #rotterdamahoy #SeeYouinFebruary pic.twitter.com/M2sdj5cdKb