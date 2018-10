Моторни спортове Валентино Роси: Този уикенд наистина напреднахме 08 октомври 2018 | 14:41 - Обновена 0 0 0 0 0



Роси не успя да се качи на подиума и финишира четвърти, но на само секунда и половина зад победителя, а съотборникът му Маверик Винялес зае третото място. Според Доктора именно това състезание отбелязва прогреса на YZR-M1 и Yamaha.



'The Doctor' was back in the mix in Buriram #MotoGP | #ThaiGP https://t.co/beqbqij4fL pic.twitter.com/BFGCbQcREZ — MotoGP™ (@MotoGP) October 7, 2018 Япония е следващата спирка на MotoGP и е първият от предстоящите три последователни кръга. След кратко завръщане в Италия, Роси ще пристигне в Япония с оптимизъм, тъй като "Мотеги" е една от любимите му писти. "Връщам се пак в Италия, защото не ми се иска да прекарам пет седмици в Азия. Прекалено съм стар за това. Нужни са ми моето легло, моя телевизор, моята кухня. Ще остана малко вкъщи, ще тренирам и ще се подготвя за идните състезания. Надявам се на "Мотеги" да е сухо, защото миналата година беше кошмар. Ако наистина сме постигнали напредък, той ще си проличи и на трите състезания, които предстоят", допълни Валентино.

