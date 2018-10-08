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Волейбол

Висшата лига стартира с 16 отбора

08 октомври 2018 | 14:17 - Обновена
Висшата лига стартира с 16 отбора

Шестнадесет отбора ще стартират участие през новия сезон 2018/2019 във втората група от волейболните първенства у нас – Висшата лига. Участниците са разделени в две групи, съответно А и Б, които са с по осем отбора. Мачовете от първия кръг ще се изиграят между 19 и 21 октомври.

Жребият за Висшата лига определи следното разположение по Бергер за отборите в двата потока:

Група A

1. Сливнишки герой (Сливница)
2. Славия (София)
3. Град (Белоградчик)
4. Звездец (Горна Малина)
5. Ботев (Луковит)
6. Ботев (Ихтиман)
7. Изгрев (Ябланица)
8. Тетевен Волей (Тетевен)

Група Б

1. Царево (Царево)
2. Арда (Кърджали)
3. Черноморец (Бяла)
4. Строител (Пловдив)
5. Виктория Волей (Пловдив)
6. Раковски 1964 (Севлиево)
7. Берое (Стара Загора)
8. Попово 09 (Попово)

Ето двойките за първия кръг:

Група А

Сливнишки Герой (Сливница) – Тетевен Волей (Тетевен)
Славия (София) – Изгрев (Ябланица)
Град (Белоградчик) – Ботев (Ихтиман)
Звездец (Горна малина) – Ботев (Луковит)

Група Б

Царево (Царево) – Попово 09 (Попово)
Арда (Кърджали) – Берое (Стара Загора)
Черноморец (Бяла) – Раковски 1964 (Севлиево)
Стоител (Пловдив) – Виктория Волей (Пловдив)

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Спортни новини		 Прочетена 209

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Ку-Ку - рецептата за успеха на Полша
01 октомври 2018

До началото на световното първенство по волейбол за мъже в Италия и България (9 - 30 септември) Полша не се считаше за фаворит. Мнението на повечето волейболни експерти и букмейкъри бе, че “Дружина полска” ...









							
							
						

						
						






Тодор Костов: ЦСКА учи на отговорност
08 октомври 2018



Тодор   Костов е сред онези волейболисти, които могат да запалят съотборниците   си само с едно отиграване. Вече на 22 години централният блокировач е   готов да грабне титулярното място в любимия си клуб ЦСКА. Той ...









							
							
							
						









		
	













			
			
			

			


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