Висшата лига стартира с 16 отбора

Шестнадесет отбора ще стартират участие през новия сезон 2018/2019 във втората група от волейболните първенства у нас – Висшата лига. Участниците са разделени в две групи, съответно А и Б, които са с по осем отбора. Мачовете от първия кръг ще се изиграят между 19 и 21 октомври.

Жребият за Висшата лига определи следното разположение по Бергер за отборите в двата потока:

Група A

1. Сливнишки герой (Сливница)

2. Славия (София)

3. Град (Белоградчик)

4. Звездец (Горна Малина)

5. Ботев (Луковит)

6. Ботев (Ихтиман)

7. Изгрев (Ябланица)

8. Тетевен Волей (Тетевен)

Група Б

1. Царево (Царево)

2. Арда (Кърджали)

3. Черноморец (Бяла)

4. Строител (Пловдив)

5. Виктория Волей (Пловдив)

6. Раковски 1964 (Севлиево)

7. Берое (Стара Загора)

8. Попово 09 (Попово)

Ето двойките за първия кръг:

Група А

Сливнишки Герой (Сливница) – Тетевен Волей (Тетевен)

Славия (София) – Изгрев (Ябланица)

Град (Белоградчик) – Ботев (Ихтиман)

Звездец (Горна малина) – Ботев (Луковит)

Група Б

Царево (Царево) – Попово 09 (Попово)

Арда (Кърджали) – Берое (Стара Загора)

Черноморец (Бяла) – Раковски 1964 (Севлиево)

Стоител (Пловдив) – Виктория Волей (Пловдив)