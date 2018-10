Нов член в “семейството” на ранкинг шампионите по снукър

“Семейството” на ранкинг шампионите по снукър има нов член в лицето на Джими Робъртсън, който спечели с 9:6 финала на Европейския Мастърс срещу Джо Пери. Робъртсън стана професионалист преди цели 16 години и допреди миналата седмица не бе играл дори полуфинал на ранкинг турнир, а в Ломел, където се проведе турнира, той спечели първите си три мача с 4:3 по последната черна във финалния фрейм. След това той елиминира последователно още Марк Алън, Марк Кинг и Пери, за да стигне до чека от 75 000 паунда.

"I never thought this day would happen."



Jimmy Robertson reflects on winning an emotional maiden ranking title this evening in Belgium.#EuropeanMasters pic.twitter.com/XTLODQnZmS