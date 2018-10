Формула 1 Кими: Трябваше да оставя повече място на Макс в един идеален свят 08 октомври 2018 | 10:50 0 0 0 0 0 Кими Райконен заяви, че в един идеален свят би трябвало да остави повече място на Макс Верстапен, за да се избегне инцидента, който се случи помежду им на Гран при на Япония. Финландецът се бореше с пилота на Ред Бул за трета позиция в първите обиколки на състезанието, когато Макс блокира гуми, мина през тревата и при завръщането си на пистата се закачи за Ферари-то. Did @Max33Verstappen deserve a 5-second penalty for this incident? #JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/ooiEotu5QD — Formula 1 (@F1) 7 октомври 2018 г. Кими изгуби позиция и завърши пети с повреди по шасито, а Верстапен получи наказание от 5 секунди добавено време за връщане на пистата по опасен начин. "В един идеален свят трябваше да му оставя повече място. Опитах се да мина от външната страна и да му дам колкото мога повече пространство. Ясно е, че когато се връщаш през бордюрите, колата отскача и не може да я насочиш по най-добрия начин – не знам дали в случая е било така за него". "Не смятам, че го е направил нарочно. Ако бяхме и двамата на трасето един до друг, той няма да си позволи за ме натисне, защото е ясно какво ще стане". Райконен обобщи, че като цяло е бил труден уикенд. Имали са известни подобрения, но резултатът е бил много далече от очакваното, така че трябва да преразгледат всичко. "Случва се понякога. Трябва да се оправим и да се надяваме, че следващото състезание ще е по-чисто". Kimi Raikkonen: I should have left Max more space



"I don't think he purposely tried to hit anybody..."https://t.co/wB0oBtP552 #F1 pic.twitter.com/DsW5UOWlYU — Planet F1 (@Planet_F1) 8 октомври 2018 г.

