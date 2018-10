България се бори, но взе само гейм на Русия (видео + снимки)

Boom!! A thunderous spike by #18 Kseniia Parubets! It's one of her 8 points in the 1st as Russia wins it 21-25 to lead early on Bulgaria! #FIVBWomensWCH



Волейболистките от националния отбор на България се бориха сериозно, но допуснаха нова загуба на Световното първенство в Япония. Момичетата на селекционера Иван Петков отстъпиха на силния тим на Русия с 1:3 (21:25, 20:25, 25:23, 19:25) във втората си среща от Група F на втората фаза на Мондиал 2018, играна тази сутрин пред около 1000 зрители в зала "Осака Мунисипал Сентрал Джимнезиъм".По този начин българските "лъвици" останаха на последното място в групата с едва 2 победи, 5 загуби и 6 точки. Русия запази реални шансовете си за класиране за финалната шестица на шампионата, като има 6 победи, 1 загуба и 18 точки. Утре (9 октомври) е почивен ден на първенство, а в сряда (10 октомври) България ще играе с Тайланд, докато "Сборная" ще спори с непобедената до момента Италия. Срещите са съответно от 07,25 и 10,10 часа българско време.Началото на първия гейм бе равностойно, след което Русия успя да поведе с 8:6 до първото техническо прекъсване. След това България постепенно успя да обърне до 12:11 и 14:12 в своя полза. До края на гейма двата тима постоянно се догонваха, като българските "лъвици" отново имаха аванс за кратко, но в ключовите моменти рускините показаха по-голяма воля. Така се стигна до крайното 25:21 за "Сборная".Втората част тръгна равностойно до 9:9, след което Русия дръпна с 11:9. "Сборная" продължи да поддържа преднина от 2-3 точки, която постепенно нарастна. Ситуацията не се промени, въпреки че "трикольорките" скъсиха до известна степен изоставането си. Така след 25:20 Русия поведе с 2:0.Третия гейм започна по-добре за българските националки. Атака на Нася Димитрова даде аванс на България - 5:3. Впоследствие възходящата линия на българските момичета продължи и до първата техническа пауза водеха с 8:4. Българките продължиха да диктуват играта на полето и увеличиха разликата до 16:11. Вдъхновена игра на българските "лъвици" продължи до 22:14, след което допуснаха отпускане и изравняване при 23:23. Все пак, в крайна сметка България взе гейма с минималното 25:23 след атака на Гергана Димитрова и грешка на рускините и намали пасива си на 1:2.Четвъртата част също стартира равностойно до 10:10, след което "Сборная" бързо поведе и разликата стана цели 7 точки - 17:10. Въпреки усилията на българките, Русия спечели без проблеми гейма с 25:19, а с това и мача с 3:1.Най-резултатна за българския тим бе Гергана Димитрова с 19 точки (2 аса и 37% ефективност в атака). Мария Каракашева (2 блока и 41% ефективност в атака) и Нася Димитрова (3 блока и 53% ефективност в атака) добавиха 14 и 13 точки, но и това не бе достатъчно за успех. За рускините Ксения Парубец (2 блока и 45% ефективност в атака) и Ирина Воронкова (2 блока, 2 аса и 38% ефективност в атака) реализираха 22 и 19 точки за победата.Лора Китипова 7, Мирослава Паскова 5, Гергана Димитрова 19, Мария Каракашева 14, Нася Димитрова 13, Христина Русева 11 - Жана Тодорова-либеро (Веселина Григорова, Петя Баракова, Ивелина Монова, Моника Кръстева 1)Евгения Старцева 2, Ксения Парубец 22, Екатерина Ефимова 3, Анна Котикова 8, Ирина Фетисова 9, Ирина Воронкова 19 - Даря Талишева-либеро (Олга Бирюкова 9, Ирина Корольова 5, Татяна Романова 1)