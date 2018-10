Ожие задържа Латвала и спечели рали Великобритания

Пилотът на M-Sport Ford Себастиен Ожие задържа Яри-Мати Латвала и спечели за пети път рали Великобритания. Французинът настигна конрентите си за титлата в Световния рали шампионат Тиери Нювил (Hyundai) и От Танак (Toyota) и вече се намира на втората позиция помежду им в генералното класиране.

The Battle is on! Difference @JariMattiWRC - @SebOgier after 295.55 km: 0.2 sec!

Watch the final 2 Stages live on #WRClive @AnonimoWatches @Dayinsure @WalesRallyGB