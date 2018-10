Майк Тайсън: Нурмагомедов е по-яростен и от мен

Боксовата легенда Майк Тайсън коментира зрелищната ММА битка между Хабиб Нурмагомедов и Конър Макгрегър, след която дагестанецът скочи да се бие с целия щаб на ирландеца.

"Никога не съм предполагал, че мачът ще свърши така. Лудост! Този е по-яростен и от мен", написа Железния в социалните мрежи.

Watching the @TheNotoriousMMA vs @TeamKhabib fight. Unimaginable never thought it would go down like this. Crazier than my fight riot.