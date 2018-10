Цветан Соколов отново в игра! “Българският” кубинец Симон заби 15 точки при загуба на Лубе (видео + снимки)

View this post on Instagram

#delmontesupercoppa La vittoria dell'Azimut Leo Shoes Modena in semifinale di Del Monte Supercoppa nelle parole dei protagonisti: LUCA CANTAGALLI (assistente allenatore Azimut Leo Shoes Modena): “La Lube ha giocato bene, ma noi abbiamo ribattuto colpo su colpo anche con qualche difficoltà in ricezione sulla jump float. In questo periodo non è possibile parlare di tecnica e di tattica, abbiamo giocato col cuore. Lasciamo al prosieguo della stagione gli altri giudizi. Ci godiamo queste poche ore di successo e pensiamo alla finale di domani”. TINE URNAUT (Azimut Leo Shoes Modena): “Sono molto felice perché abbiamo dimostrato di non mollare anche quando eravamo sotto per 2-1. Sono contento per aver portato a casa una vittoria contro una squadra avversaria che era data per favorita: ora pensiamo alla finale di domani”.

