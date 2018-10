Бойни спортове Джо Роуган: Дилън Денис оскърби и провокира Нурмагомедов 07 октомври 2018 | 16:05 - Обновена 0 0 0 0 5

“Дилън Денис оскърби Хабиб. Той говореше всякакви обиди по негов адрес и го провокираше. След това Хабиб просто прескочи клетката и го атакува. Не можах да повярвам на очите си. Смятах, че Нурмагомедов просто ще се изкачи на върха на клетката и ще го напсува здраво”, заяви Джо Роуган пред SportsJoe. View this post on Instagram #khabibvsdanis #ufc229 A post shared by Kevin Johnson (@kevinjohnson1179) on Oct 6, 2018 at 11:03pm PDT Легендарният коментатор на UFC Джо Роуган разказал за причините причините, поради които шампионът в UFC в леката категория Хабиб Нурмагомедов беше толкова огресивен след битката с Конър Макгрегър, излезе извън пределите на октагона и устрои бой в залата в Лас Вегас.“Дилън Денис оскърби Хабиб. Той говореше всякакви обиди по негов адрес и го провокираше. След това Хабиб просто прескочи клетката и го атакува. Не можах да повярвам на очите си. Смятах, че Нурмагомедов просто ще се изкачи на върха на клетката и ще го напсува здраво”, заяви Джо Роуган пред SportsJoe.

Още по темата

0 0 0 0 5 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 27717 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1